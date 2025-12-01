Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Reşat, İskender’in yaşadığından şüphe etmektedir. Bu yüzden Arafköy’e tetikçilerini gönderir. İskender eski dostu, yeni düşmanı Döndegel karşısında ne yapacaktır? Şeref, Adem ve Sezen’in evliliğine izin vermiştir ancak bu kadarıyla bitecek midir? Adem ve Sezen daha nelerle sınanacaktır? Çapa, her ne kadar masum olsa da suçlanmış, Yasemin’in karşısında çaresiz kalmıştır. Yasemin, Çapa’ya ulaşabilecek midir? Gerçek hırsız ortaya çıkacak mıdır?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü 1 Aralık akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.