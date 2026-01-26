Cennetin Çocukları dizisi 19. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

İskender’in kimliği açığa çıkmış, en büyük korkusu gerçekleşmiştir. İskender şimdi ne yapacaktır? Ailesiyle yüzleşebilecek midir?

Kamil’in ölüm haberiyle yıkılan Cennet Ana, İskender’i kabul edecek midir? Peki gelen cenaze gerçekten Kamil’e mi aittir?

Kuzenler, bir yandan öğrendikleri gerçekle sarsılırken bir yandan da İskender’e karşı tavır alacaktır. Kuzenleri ve İskender arasında kalan Adem, ne yapacaktır?

Duygusal hesaplaşmaların, yüzleşmelerin ve sırların gölgesinde ilerleyen bu hikâye, izleyiciyi büyük bir kırılma noktasına davet ediyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 19. bölümü 26 Ocak Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.