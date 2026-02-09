Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İskender, tekrar başladığı yere dönüp demir parmaklıkların arkasında kalmıştır. Suçlamalardan aklanabilecek midir? Hapishanede kendini Reşat’tan koruyabilecek midir?

İskender’in tutuklandığını öğrenen Ayla, apar topar bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun sonunda İskender’i kurtarabilecek midir?

Tüm aile İskender için çabalarken, Cennet Ana hala İskender’e uzaktır. Cennet oğlunu affedip mahkemede yanında olacak mıdır?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

İskender’in kimliği ortaya çıkıp aklanmasına rağmen içindeki huzursuzluk dinmez. Kamil’in izini süren İskender, bulduğu ipuçlarıyla nereye ulaşacaktır?

Kendisine yeni bir yol çizmek isteyen Ayla, kasabadan ayrılmaya karar vermiştir. Giderken İskender’e bıraktığı mektup hangi gerçekleri ortaya çıkaracaktır?

Bayram ve Esmeray, duygularını birbirlerine itiraf etmişken başlarına yeni sıkıntılar gelecektir. İkili, ilişkilerini Aytekin’den gizlemeyi başarabilecek mi?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 21. bölümü 9 Şubat Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.