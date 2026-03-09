Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ramazan ayının gelişiyle birlikte Arafköy’ü tatlı bir telaş sarmıştır. Kasabalı nasıl hazırlıklar yapacaktır? Arafköy’de Ramazan nasıl geçecektir?

Adem ve Sezen, evleri olmadığını ailesinden gizlemiştir ancak bu, sonsuza kadar saklayabilecekleri bir sır değildir. Nereye kadar bunu gizleyebileceklerdir?

Bayram ve Esmeray kaçmış, Aytekin ise peşlerine düşmüştür. İkili, Aytekin’den kaçabilecek midir? Bu maceranın sonu nereye varacaktır?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kuzenlerin her biri kendi dertleriyle boğuşmaktadır. Dertlerinin çaresi ise tek bir kişidedir. Kuzenler bu sürpriz komşularıyla dertlerini çözebilecek midir?

Ayşe, okuldaki oyuna alınmadığı için çok üzgündür. Gönül’ün aklına Ayşe’ye bir tiyatro oyunu yapma fikri gelir. Bu oyun için kuzenlerin hepsi toplanır. Kuzenler Ayşe’yi mutlu edebilecek midir? Oyunun altından başarıyla kalkabilecekler midir?

Herkes tiyatro oyunu için uğraşırken geçmişten bir düşman gelir. Kasaba bu düşmanla nasıl mücadele edecektir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 24. bölümü 9 Mart Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.