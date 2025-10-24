Cennetin Yanındaki Köy filminin yönetmen koltuğunda Mo Harawe oturuyor. Filmin senaristliğini Mo Harawe, Alexander von Piechowski ve Dániel Béres üstleniyor. Peki, Cennetin Yanındaki Köy filminin konusu ne? Cennetin Yanındaki Köy filminin oyuncuları kim?

CENNETİN YANINDAKİ KÖY FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeni kurulan bir aile, bireysel hedeflerin peşinden koşarken ve modern yaşamın karmaşıklıklarıyla yüzleşirken, onlara yol göstermesi için sevgiye, güvene ve dayanıklılığa güvenerek zorluklarla karşılaşır.

CENNETİN YANINDAKİ KÖY FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Axmen Cali Faarax

Canab Axmed Ibraahin

Ahmed Mohamoud Salleban

Aamino Saalad Gureey

Abdirisaq Daahir Khalif

CENNETİN YANINDAKİ KÖY FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cennetin Yanındaki Köy filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.