Cesur Savaşçılar filminin yönetmen koltuğunda Roel Reiné oturuyor. Filmin senaristliğini Alex van Galen üstleniyor. Peki, Cesur Savaşçılar filminin konusu ne? Cesur Savaşçılar filminin oyuncuları kim?

CESUR SAVAŞÇILAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Milattan önce 754'te, Keşiş Bonifatius, Dokkum adındaki bir Flemenk kasabasında öldürüldü. Söylenenlere göre bu cinayeti işleyen, barbar savaşçılardı. Cesur Savaşçılar boyunca, bunun soğuk kanlı bir cinayet mi yoksa yalnızca bir hikâye mi olduğuna tanıklık edilecek.

CESUR SAVAŞÇILAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jonathan Banks

Søren Malling

Derek de Lint

Renée Soutendijk

Loes Haverkort

Gijs Naber

CESUR SAVAŞÇILAR FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Cesur Savaşçılar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.