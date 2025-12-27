Cesur Savaşçılar filminin yönetmen koltuğunda Roel Reiné oturuyor. Filmin senaristliğini Alex van Galen üstleniyor. Peki, Cesur Savaşçılar filminin konusu ne? Cesur Savaşçılar filminin oyuncuları kim?
CESUR SAVAŞÇILAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Milattan önce 754'te, Keşiş Bonifatius, Dokkum adındaki bir Flemenk kasabasında öldürüldü. Söylenenlere göre bu cinayeti işleyen, barbar savaşçılardı. Cesur Savaşçılar boyunca, bunun soğuk kanlı bir cinayet mi yoksa yalnızca bir hikâye mi olduğuna tanıklık edilecek.
CESUR SAVAŞÇILAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jonathan Banks
Søren Malling
Derek de Lint
Renée Soutendijk
Loes Haverkort
Gijs Naber
CESUR SAVAŞÇILAR FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?
Cesur Savaşçılar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.