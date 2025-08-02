Çiçero filminin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor. Filmin senaristliğini Gürkan Tanyaş üstleniyor. Peki, Çiçero filminin konusu ne? Çiçero filminin oyuncuları kim?
ÇİÇERO FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, 1940'lı yıllarda Türkiye'de yaşayan ve İngiliz Büyükelçiliği'nde uşaklık yapan ve Büyükelçilikten elde ettiği gizli belgeleri Nazi Almanyası'na para karşılığı servis eden Elyesa Bazna'nın hayatını anlatmaktadır.
ÇİÇERO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Erdal Beşikçioğlu
Burcu Biricik
Ertan Saban
Murat Garipağaoğlu
Tamer Levent
Mehmet Ulay
Çiğdem Selışık Onat
Levent Ülgen
Mehmet Esen
Selen Öztürk
Mehmet Ezel
Açelya Özcan
Cem Kurtoğlu
Altan Erkekli
Aylin Kılınçarslan
Jens Walter
ÇİÇERO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çiçero filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.