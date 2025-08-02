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Çiçero filminin konusu ne? Çiçero filminin oyuncuları kim?

Çiçero filminin konusu ne? Çiçero filminin oyuncuları kim?

2.08.2025 17:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çiçero filminin konusu ne? Çiçero filminin oyuncuları kim?

Çiçero filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çiçero filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çiçero filminin konusu ne? Çiçero filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Çiçero filminin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor. Filmin senaristliğini Gürkan Tanyaş üstleniyor. Peki, Çiçero filminin konusu ne? Çiçero filminin oyuncuları kim? 

ÇİÇERO FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 1940'lı yıllarda Türkiye'de yaşayan ve İngiliz Büyükelçiliği'nde uşaklık yapan ve Büyükelçilikten elde ettiği gizli belgeleri Nazi Almanyası'na para karşılığı servis eden Elyesa Bazna'nın hayatını anlatmaktadır.

ÇİÇERO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Erdal Beşikçioğlu

Burcu Biricik

Ertan Saban

Murat Garipağaoğlu

Tamer Levent

Mehmet Ulay

Çiğdem Selışık Onat

Levent Ülgen

Mehmet Esen 

Selen Öztürk 

Mehmet Ezel 

Açelya Özcan 

Cem Kurtoğlu 

Altan Erkekli 

Aylin Kılınçarslan 

Jens Walter

ÇİÇERO FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çiçero filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.

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