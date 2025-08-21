Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.08.2025 14:08:00
Haber Merkezi
Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın başrol olduğu ve en son 6. bölümü ile 3 Temmuz 2025 tarihlerinde ekrana gelen Çift Kişilik Oda bu hafta da izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Çift Kişilik Oda bu akşam yok mu? Çift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman yayımlanacak?

Now'un yaz döneminde Perşembe günleri yayınladığı Çift Kişilik Oda'nın bugün ekrana gelip gelmeyeceği dizi hayranları tarafından araştırılıyor. Peki, Çift Kişilik Oda bu akşam yok mu? Çift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman yayımlanacak?

ÇİFT KİŞİLİK ODA BU AKŞAM YOK MU?

Now'un 21 Ağustos tarihli yayın akışına göre, bu akşam Bursa Bülbülü adlı film yayınlanacak. Dolayısı ile dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

ÇİFT KİŞİLİK ODA FİNAL Mİ YAPTI?

Çift Kişilik Oda henüz final yapmadı. Dizinin 8. bölüm ile final yapacağı konuşuluyordu.

