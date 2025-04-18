Yayınlanma: 18.04.2025 - 23:07

Güncelleme: 18.04.2025 - 23:07

Çift Kişilik Oda dizisinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan oturuyor. Dizinin senaristliğini Ayşe Üner Kutlu üstleniyor. Yakında yayın hayatına başlayacak olan dizinin konusu ve oyuncuları ise merak ediliyor. Peki, Çift Kişilik Oda dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Çift Kişilik Oda dizisi uyarlama mı? İşte ayrıntılar...

ÇİFT KİŞİL ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel’de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Özge Demirci, Murat Düz ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi isimler yer alıyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ UYARLAMA MI?

"Çift Kişilik Oda" dizisi "King the Land" dizisinin uyarlandı.

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

"Çift Kişilik Oda" dizisi NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.