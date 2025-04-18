Yayınlanma: 18.04.2025 - 22:26

Güncelleme: 18.04.2025 - 22:26

Yönetmenliğini Sembih Bağcı'nın üstlendiği, senaryosunu ise Onur Uğraş'ın kaleme aldığı "Can Borcu" dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Can Borcu dizisinin yeni bölümü var mı? Can Borcu dizisinin yeni bölümü ne zaman?

CAN BORCU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Can Borcu dizisinin 16. bölümü 18 Nisan Cumartesi akşamı atv ekranlarındaki yerini alacak.

CAN BORCU DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mehmet, Yekta'nın şantajına boyun eğmez. Her ne olursa olsun kızından vazgeçmeyeceğini söyler. Ancak Yekta, şirketin ortağı olmayı talep eder. Mehmet, kızının hayatı karşılığında bu teklifi kabul eder. Emel ile yüzleşen Mehmet, şantajın arkasında onun olduğunu öğrenir. Tüm bunlar olurken Yıldırım Yekta'yı hastaneden kaçırır. Mehmet Yekta'nın izini sürmeye çalışsa da sonuçsuz kalır. Efe, Yaşar aracılığıyla Yıldırım'a ulaşmaya çalışırken, Yaşar'ın ikili oyunu Yıldırım'ın kaçmasına neden olur.

CAN BORCU DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Handan ve Mehmet büyük bir çıkmazın içindedir. Doğa'nın hayatı risk altındadır ve onu kurtarmanın bedeli ağırdır. Emel, çocuklar üzerinden Handan ve Mehmet'i sınamaktadır. Ancak Mehmet, Emel'in kötülüklerine boyun eğmeyecektir. Handan'a kendisine güvenmesini söyler ve her şeyi çözeceğine söz verir.

Bu süreç yalnızca Handan ve Mehmet'i değil, Çınar ve Yasemin'i de derinden etkiler. İkiliyi karşı karşıya getiren bu durum, en çok Ferit'in işine yarar.

Tüm belalardan kurtulduklarında ise Çınar, Ferit'in yeni bir kötülüğünü öğrenir. Yasemin'in tehlikede olduğunu düşünen Çınar, ona her şeyi anlatmaya karar verir. Ancak önce Yasemin'e ulaşması gerekmektedir. Ferit ise bunu engellemek için harekete geçer.

Öte yandan Handan ve Mehmet, yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen, duygusal yakınlıklarının ilk ciddi adımlarını atmak üzeredir. Ancak onların önünde de aşmaları gereken başka bir engel vardır.