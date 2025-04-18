Yayınlanma: 18.04.2025 - 20:26

Güncelleme: 18.04.2025 - 20:26

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 97. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve yeni bölümün ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki, Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti’nin merakla beklenen yeni bölümü 18 Nisan Cuma günü SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Nursema'nın annesinin yüzüğünü takması duygu dolu anlara sahne olurken Işıl'ı gören Nursema’nın tepkisi dikkat çeker.

Işıl, Kıvılcım’a dert yanarken Abdullah'ın yanında olmayı ihmal etmez. Ömer’in abisinin yanında destekçi olması dikkat çeker, Mustafa’nın “Annem ölmedi, öldürüldü” sözleri yaşanacaklara olan ilgiyi artırıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Abdullah’ın kendini bir kez daha aldattığını öğrenen Pembe, Işıl’ı herkesin önünde rezil ederek intikamını almıştır. Ancak Abdullah sevgilisinin yanında durur ve Pembe’den boşanmak istediğini söyler. Pembe çocuklarının yanında bu işe olur vermiş gözükse de aklındaki hesap başkadır. Önce Nilay ve Zülkar’ın yardımıyla kalp krizi geçirmiş gibi yaparak Abdullah’ın eve dönmesini sağlar. Büyük hedefe yürürken ki ilk hamlesidir. Bu sahte hastalık numarası sayesinde Nursema ile de barışır. Nursema ve Pembe’nin barışmaları sonucunda Firaz ve annesi Asude de Ünallar ile olan ilişkilerini tazeleyeceklerdir. Meri dolandırılmış olduğunu öğrendiğinde en büyük desteği Kıvılcım ve Ömer’den görür. Pembe’nin gövde gösterisi yapmak amacıyla otelde yapacağı bir kutlama, her şeyi tepetaklak ederken herkesin geri dönülmez bir yola girmesine neden olacaktır.