Çılgın Baskın filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Dany Boon üstleniyor. Peki, Çılgın Baskın filminin konusu ne? Çılgın Baskın filminin oyuncuları kim?

SİYAH İNCİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Johanna polis memurudur. En büyük hayali iyi eğitilmiş ve tehlikeli operasyonlarda görev alan özel time girmektir. "Çağrıya daima cevap ver" bu özel timin sloganıdır. Johanna, özel tim elemeleri için müracaat etmiştir. Eğitim biriminin şefi, bir kadının özel timi yavaşlatacağını düşünmektedir. Eğitim ve elemeler başlar.

SİYAH İNCİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dany Boon

Alice Pol

Yvan Attal

Michel Blanc

Sabine Azéma

SİYAH İNCİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çılgın Baskın filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.