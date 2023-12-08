Çin Falı filminin konusu ne? Çin Falı filminin oyuncuları kim?
Çin Falı (Chinese Zodiac) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çin Falı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çin Falı filminin konusu ne? Çin Falı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Çin Falı filminin yönetmen koltuğunda Jackie Chan oturuyor. Senaristliğini Frankie Chan ve Jackie Chan üstleniyor. Peki, Çin Falı filminin konusu ne? Çin Falı filminin oyuncuları kim?
ÇİN FALI FİLMİNİN KONUSU NE?
Jackie Chan’in yönettiği ve Asian Hawk olarak başrolünü oynadığı Chinese Zodiac Fransız ve İngiliz ordularının 1860’ta İmparatorluğun Yaz Sarayı’ndan aldıkları 12 bronz Chinese Zodiac hayvan heykelini Asian Hawk’ın Çin’e geri getirmeye çalışmasını anlatmakta.
ÇİN FALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jackie Chan
Oliver Platt
Kwon Sang-woo
Kenny G
Caitlin Dechelle
Shu Qi
Alaa Safi
Christian 'Kang' Bachini
Emilie Guillot
Fan Liao
ÇİN FALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çin Falı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.
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