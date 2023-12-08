Yayınlanma: 08.12.2023 - 23:58

Güncelleme: 08.12.2023 - 23:58

Çin Falı filminin yönetmen koltuğunda Jackie Chan oturuyor. Senaristliğini Frankie Chan ve Jackie Chan üstleniyor. Peki, Çin Falı filminin konusu ne? Çin Falı filminin oyuncuları kim?

ÇİN FALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Jackie Chan’in yönettiği ve Asian Hawk olarak başrolünü oynadığı Chinese Zodiac Fransız ve İngiliz ordularının 1860’ta İmparatorluğun Yaz Sarayı’ndan aldıkları 12 bronz Chinese Zodiac hayvan heykelini Asian Hawk’ın Çin’e geri getirmeye çalışmasını anlatmakta.

ÇİN FALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Oliver Platt

Kwon Sang-woo

Kenny G

Caitlin Dechelle

Shu Qi

Alaa Safi

Christian 'Kang' Bachini

Emilie Guillot

Fan Liao

ÇİN FALI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çin Falı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.