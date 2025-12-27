Cinayet Süsü filminin yönetmen koltuğunda Ali Atay oturuyor. Filmin senaristliğini Ali Atay ve Feyyaz Yiğit üstleniyor. Peki, Cinayet Süsü filminin konusu ne? Cinayet Süsü filminin oyuncuları kim?

CİNAYET SÜSÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri günün birinde hiç alışık olmadıkları bir cinayet vakasıyla karşılaşırlar. Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin'den oluşan ekip olaya el koyar. Ancak tuhaf cinayetler birbiri ardına gelmektedir. Ekibin elinde ne bir delil, ne de bir ipucu vardır. Sinirler gerilmeye, amirler rahatsız olmaya başlar. Vakalar arttıkça basının ve halkın ilgisi de yoğunlaşmaktadır. Bu durum Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı yaratır. Sonunda Emniyet Genel Müdürü, Amerika'dan gelen “suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu da rehberlik etmesi için başkomiser Emin'in ekibine atar. Telaş, baskı ve çaresizlik altında ezilen Emin ve arkadaşları, Türkiye'nin gördüğü en tuhaf seri cinayet zincirini, olabilecek en ters köşe yöntemlerle çözmeye çalışmaktadır. Sonunda tek bir soru kalmıştır: katil mi pes edecek, yoksa polisler mi?

CİNAYET SÜSÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Uğur Yücel

Binnur Kaya

Cengiz Bozkurt

Feyyaz Yiğit

Mert Denizmen

Mehmet Özgür

Müfit Kayacan

CİNAYET SÜSÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cinayet Süsü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.