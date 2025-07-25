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Cinnet (The Shining) filminin konusu ne? Cinnet filminin oyuncuları kim?

Cinnet (The Shining) filminin konusu ne? Cinnet filminin oyuncuları kim?

25.07.2025 19:10:00
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Haber Merkezi
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Cinnet (The Shining) filminin konusu ne? Cinnet filminin oyuncuları kim?

Cinnet filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cinnet filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cinnet filminin konusu ne? Cinnet filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Cinnet filminin yönetmen koltuğunda Stanley Kubrick oturuyor. Filmin senaristliğini Stanley Kubrick ve Diane Johnson üstleniyor. Peki, Cinnet filminin konusu ne? Cinnet filminin oyuncuları kim? 

CİNNET FİLMİNİN KONUSU NE?

Yazar Jack Torrance'ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli'nin bakımını üstlenerek, ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen tuhaf olaylar sonrası yazarın cinnet geçirmesi konu ediniyor.

CİNNET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jack Nicholson

Shelley Duvall

Danny Lloyd

Scatman Crothers

Barry Nelson

Philip Stone

CİNNET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cinnet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlendi.

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