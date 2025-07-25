Cinnet (The Shining) filminin konusu ne? Cinnet filminin oyuncuları kim?

Cinnet filminin yönetmen koltuğunda Stanley Kubrick oturuyor. Filmin senaristliğini Stanley Kubrick ve Diane Johnson üstleniyor. Peki, Cinnet filminin konusu ne? Cinnet filminin oyuncuları kim?
CİNNET FİLMİNİN KONUSU NE?
Yazar Jack Torrance'ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli'nin bakımını üstlenerek, ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen tuhaf olaylar sonrası yazarın cinnet geçirmesi konu ediniyor.
CİNNET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jack Nicholson
Shelley Duvall
Danny Lloyd
Scatman Crothers
Barry Nelson
Philip Stone
CİNNET FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cinnet filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.4 olarak belirlendi.