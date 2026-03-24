Ekranların yeni dizisi Çirkin'in ne zaman yayımlanmaya başlayacağı, konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Çirkin dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Çirkin dizisi ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

ÇİRKİN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çirkin, küçük yaşta ailesini kaybeden ve zorlu bir hayatın içinde büyüyen Meryem Tunalı’nın çarpıcı hikayesini ekrana taşıyor. Tüm Türkiye’nin tanıdığı Meryem’in gizemli kayboluşuyla başlayan dizi, bir mahalleden doğan büyük bir dönüşümün ve sarsıcı bir aşkın izini sürüyor. Kalbinde yıllarca tek bir sevdayı taşıyan Meryem’in yolu, aradan geçen yılların ardından artık güç, para ve ihtirasla şekillenmiş bir adam olan Kadir’le yeniden kesişir. Ancak bu karşılaşma sadece yarım kalmış bir aşkın hikayesi değildir. Geçmişin sırları, bastırılmış öfkeler ve büyük hesaplaşmalar gün yüzüne çıkarken, Meryem ile Kadir kendilerini güç savaşlarının ortasında bulur.

ÇİRKİN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Çağlar Ertuğrul

Derya Pınar Ak

Başak Gümülcinelioğlu

Olgun Toker

Baran Bölükbaşı

Cahit Gök

Gözde Kansu

Sema Gültekin

Nur Sürer

Çetin Tekindor

Eylül Ersöz

ÇİRKİN DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Dizi 29 Mart’tan itibaren pazar akşamları ekranlardaki yerini alacak.