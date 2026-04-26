Çirkin yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak üstlendiği Çirkin dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Çirkin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Çirkin dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇİRKİN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Meryem’in Kadir için kendini feda etmesi ve Kadir’in Meryem’i korumak adına suçu üstlenmesi, ikili arasındaki bağın kuvvetlenmesine neden olur. Meryem, Kadir’in kendisi yüzünden hapse girmesine engel olmak isterken, Lale’nin elindeki gizli kayıtlar onu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getirir. Kadir ve Meryem’in herkesten sakladığı büyük sır, Tarık’ın bir fotoğraf stüdyosunda rastladığı bir kareyle gün yüzüne çıkar. İhaneti en büyük günah sayan Ökkeş’in karşısına çıkan Kadir, Tarık’ın gerçekleri itiraf etmesi için tanıdığı süre dolarken hayatının en zorlu sınavını verir.

ÇİRKİN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bütün Türkiye’nin tanıdığı Meryem Tunalı’nın kayboluşuyla başlayan hikaye, bir mahalleden yükselen büyük bir dönüşümün izini sürüyor. Küçük yaşta ailesini kaybeden ve kaderin sert yüzüyle tanışan Meryem’in, kalbinde büyüttüğü tek bir aşk vardır: Kadir.

Yıllar sonra güç, para ve ihtirasla şekillenen Kadir’in dünyasıyla, saf duygularla hayata tutunan Meryem’in yolları yeniden kesişir. Ancak bu karşılaşma, bir aşk hikayesinden çok daha fazlasını beraberinde getirir: Sırlar, hesaplaşmalar ve geri dönüşü olmayan kararlar...

ÇİRKİN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Çirkin dizisinin oyuncu kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.