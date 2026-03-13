Çocuk ve Balıkçıl filminin yönetmen koltuğunda Hayao Miyazaki oturuyor. Filmin senaristliğini Hayao Miyazaki ve Genzaburô Yoshino üstleniyor. Peki, Çocuk ve Balıkçıl filminin konusu ne? Çocuk ve Balıkçıl filminin oyuncuları kim?

ÇOCUK VE BALIKÇIL FİLMİNİN KONUSU NE?

Toronto Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen Çocuk ve Balıkçıl, İkinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor ve küçük Mahito’yu izliyor. Annesini kaybeden Mahito, alelacele babasının yanına taşraya taşınmak zorunda kalır. Burada terk edilmiş bir kulenin civarında oynar, gri bir balıkçıl kuşu sürekli karşısına çıkar. Kısa süre sonra hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlar.

ÇOCUK VE BALIKÇIL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mahito Maki - Soma Santoki

Gri Balıkçıl - Masaki Suda

Leydi Himi - Aimyon

Natsuko - Yoshino Kimura

Shoichi Maki - Takuya Kimura

Büyük amca - Shōhei Hino

Kiriko - Ko Shibasaki

ÇOCUK VE BALIKÇIL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çocuk ve Balıkçıl filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.