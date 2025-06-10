Çok Filim Hareketler Bunlar filminin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin senaristliğini Eser Yenenler, Zeynep Koçak üstleniyor. Peki, Çok Filim Hareketler Bunlar filminin konusu ne? Çok Filim Hareketler Bunlar filminin oyuncuları kim?

ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Yaz sıcağında deniz-kum-güneş tadı yakalamak isteyenler, tatilde aşkın peşinde olanlar, güneye gidemeyip evde sivrisineklerle tepişenler, sadece günübirlikçi olarak denizle hasret giderenler, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle didişenler, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken hala ayakları yerden kesilenler, hepimizin, hepinizin yaz hikayeleri bu filmde! Çok Filim Hareketler Bunlar, Türk sinemasında daha önce denenmemiş bir anlatım dilini kullanarak 9 ayrı öyküyü tek filme sığdırıyor. Mutfak ekibinin kendine özgü konseptinin sinemanın imkanlarıyla buluştuğu ilk film.

ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gülsüm Alkan

İbrahim Büyükak

Metin Keçeci

Zeynep Koçak

Büşra Pekin

Yılmaz Erdoğan

Ersin Korkut

Şevket Süha Tezel

Murat Eken

Hamdi Kahraman

Nazmi Karaman

Şahin Irmak

Eser Yenenler

Emre Canpolat

Oğuzhan Koç

Aydan Taş

Gülhan Tekin

Metin Yıldız

Bülent Emrah Parlak

Pelin Öztekin

Ayça Erturan

Ayşegül Akdemir

Burcu Gönder

Neşe Sayles

ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çok Filim Hareketler Bunlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.