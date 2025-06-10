Çok Filim Hareketler Bunlar filminin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin senaristliğini Eser Yenenler, Zeynep Koçak üstleniyor. Peki, Çok Filim Hareketler Bunlar filminin konusu ne? Çok Filim Hareketler Bunlar filminin oyuncuları kim?
ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Yaz sıcağında deniz-kum-güneş tadı yakalamak isteyenler, tatilde aşkın peşinde olanlar, güneye gidemeyip evde sivrisineklerle tepişenler, sadece günübirlikçi olarak denizle hasret giderenler, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle didişenler, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken hala ayakları yerden kesilenler, hepimizin, hepinizin yaz hikayeleri bu filmde! Çok Filim Hareketler Bunlar, Türk sinemasında daha önce denenmemiş bir anlatım dilini kullanarak 9 ayrı öyküyü tek filme sığdırıyor. Mutfak ekibinin kendine özgü konseptinin sinemanın imkanlarıyla buluştuğu ilk film.
ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gülsüm Alkan
İbrahim Büyükak
Metin Keçeci
Zeynep Koçak
Büşra Pekin
Yılmaz Erdoğan
Ersin Korkut
Şevket Süha Tezel
Murat Eken
Hamdi Kahraman
Nazmi Karaman
Şahin Irmak
Eser Yenenler
Emre Canpolat
Oğuzhan Koç
Aydan Taş
Gülhan Tekin
Metin Yıldız
Bülent Emrah Parlak
Pelin Öztekin
Ayça Erturan
Ayşegül Akdemir
Burcu Gönder
Neşe Sayles
ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çok Filim Hareketler Bunlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.5 olarak belirlendi.