Çöpçüler Kralı filminin konusu ne? Çöpçüler Kralı filminin oyuncuları kim? Çöpçüler Kralı filmi nerede çekildi?

Çöpçüler Kralı filminin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten oturuyor. Filmin senaristliğini Umur Bugay'ın üstlendiği Çöpçüler Kralı filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Çöpçüler Kralı filminin konusu ne? Çöpçüler Kralı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN KONUSU NE?

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta amiri Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in babası

Erdal Özyağcılar - Hacer'in büyük abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino patronu (ses. Enis Fosforoğlu)

İhsan Bilsev - Patronun adamı (ses. Orhan Alkan)

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in annesi (ses. Sacide Keskin)

Nermin Özses - Hacer'in annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman sakini

Selim Naşit - Bakkal (ses. Ünal Gürel)

Ferdi Akarnur - Tüpçü (ses. Dinçer Çekmez)

Ali İnce - Hacer'in kardeşi

Remzi Ekmekçi - Hacer'in küçük kardeşi

Kenan Karagöz - Kahveci (ses. Sait Ergenç)

Çetin Tolbas - Manav (ses. Dinçer Çekmez)

Necdet Doğan - Hacer'in abisi

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Çöpçüler Kralı, Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde çekildi.

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Çöpçüler Kralı filminin IMDb puanı 8.5 olarak belirlendi.