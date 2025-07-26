Costa Brava, Lebanon filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Mounia Akl üstleniyor. Peki, Costa Brava, Lebanon filminin konusu ne? Costa Brava, Lebanon filminin oyuncuları kim?

COSTA BRAVA, LEBANON FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir çift, Beyrut'taki zehirli kirliliği bırakıp, dağlarda el değmemiş bir evde yeni bir yaşam kurmayı umar.

COSTA BRAVA, LEBANON FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nadine Labaki

Saleh Bakri

Yumna Marwan

Nadia Chancel

Ceana Restom

COSTA BRAVA, LEBANON FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Costa Brava, Lebanon filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.