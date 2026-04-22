Count Me In filminin konusu ne? Count Me In filminin oyuncuları kim?

22.04.2026 18:57:00
Haber Merkezi
Count Me In filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Count Me In filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Count Me In filminin konusu ne? Count Me In filminin oyuncuları kim?

Count Me In filminin yönetmen koltuğunda Mark Lo oturuyor. Filmin senaristliğini Claire Ferguson, Sarah Jobling ve Mark Lo üstleniyor. Peki, Count Me In filminin konusu ne? Count Me In filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

COUNT ME IN FİLMİNİN KONUSU NE?

Count Me In (2021), Mark Lo'nun yönettiği ve rock müziği tutkunları için özel bir belgesel niteliği taşıyan bir yapım. Film, rock müziğinin en önemli davulcularından bazılarının hayatlarına ve müziklerine odaklanıyor.

COUNT ME IN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cindy Blackman

Taylor Hawkins

Chad Smith

COUNT ME IN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Count Me In filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.

