Çözümler Kitabı filminin konusu ne? Çözümler Kitabı filminin oyuncuları kim?
Çözümler Kitabı (The Book Of Solutions) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çözümler Kitabı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çözümler Kitabı filminin konusu ne? Çözümler Kitabı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Çözümler Kitabı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Michel Gondry üstleniyor. Peki, Çözümler Kitabı filminin konusu ne? Çözümler Kitabı filminin oyuncuları kim?
ÇÖZÜMLER KİTABI FİLMİNİN KONUSU NE?
Yapımcıları ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu filmini teyzesinin evinde bitirmek zorunda kalan Marc, bir taraftan da ilhamını geri kazanmaya çalışmaktadır. Hikayesini güzelleştiren eğlenceli, komik noktalar yakalasa da kariyeri ve akli dengesini korumak arasında bunalmaktadır. Tepe taklak giden süreç içinde komik ve şiirsel yetenekleri geri dönecektir.
ÇÖZÜMLER KİTABI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Pierre Niney
Blanche Gardin
Frankie Wallach
Françoise Lebrun
Camille Rutherford
Vincent Elbaz
Mourad Boudaoud
ÇÖZÜMLER KİTABI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çözümler Kitabı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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