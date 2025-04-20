Çözümler Kitabı filminin konusu ne? Çözümler Kitabı filminin oyuncuları kim?

Çözümler Kitabı (The Book Of Solutions) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çözümler Kitabı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çözümler Kitabı filminin konusu ne? Çözümler Kitabı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Çözümler Kitabı filminin konusu ne? Çözümler Kitabı filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 17:09

Çözümler Kitabı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Michel Gondry üstleniyor. Peki, Çözümler Kitabı filminin konusu ne? Çözümler Kitabı filminin oyuncuları kim? 

ÇÖZÜMLER KİTABI FİLMİNİN KONUSU NE?

Yapımcıları ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu filmini teyzesinin evinde bitirmek zorunda kalan Marc, bir taraftan da ilhamını geri kazanmaya çalışmaktadır. Hikayesini güzelleştiren eğlenceli, komik noktalar yakalasa da kariyeri ve akli dengesini korumak arasında bunalmaktadır. Tepe taklak giden süreç içinde komik ve şiirsel yetenekleri geri dönecektir.

ÇÖZÜMLER KİTABI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Pierre Niney

Blanche Gardin

Frankie Wallach

Françoise Lebrun

Camille Rutherford

Vincent Elbaz

Mourad Boudaoud

ÇÖZÜMLER KİTABI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çözümler Kitabı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.


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