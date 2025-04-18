Bihter filminin konusu ne? Bihter filminin oyuncuları kim?
Bihter filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bihter filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bihter filminin konusu ne? Bihter filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Bihter filminin yönetmen koltuğunda Mehmet Binay, Caner Alper oturuyor. Filmin senaristliğini Merve Göntem üstleniyor. Peki, Bihter filminin konusu ne? Bihter filminin oyuncuları kim?
BİHTER FİLMİNİN KONUSU NE?
Bihter, Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri "Aşk-ı Memnu"dan uyarlanıyor. Bihter'i başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Behlül'ü Boran Kuzum, Nihal rolünü Helin Kandemir, Bihter Ziyagil'in annesi Firdevs Yöreoğlu'nu ise Hande Ataizi canlandırıyor.
BİHTER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Farah Zeynep Abdullah - Bihter
Boran Kuzum - Behlül
Osman Sonant - Adnan Bey
Hande Ataizi - Firdevs Hanım
Helin Kandemir - Nihal
Nezaket Erden - Peyker
Lorin Menhart - Beşir
Mertcan Tekin - Nihat
Mert İnce - Bülent
Ebru Özkan - Matmazel
Tilbe Saran - Arsen Hala
BİHTER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Bihter filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlendi.
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