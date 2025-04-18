Bihter filminin konusu ne? Bihter filminin oyuncuları kim?

Bihter filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bihter filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Bihter filminin konusu ne? Bihter filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Bihter filminin konusu ne? Bihter filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.04.2025 - 21:43

Bihter filminin yönetmen koltuğunda Mehmet Binay, Caner Alper oturuyor. Filmin senaristliğini Merve Göntem üstleniyor. Peki, Bihter filminin konusu ne? Bihter filminin oyuncuları kim? 

BİHTER FİLMİNİN KONUSU NE?

Bihter, Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri "Aşk-ı Memnu"dan uyarlanıyor. Bihter'i başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Behlül'ü Boran Kuzum, Nihal rolünü Helin Kandemir, Bihter Ziyagil'in annesi Firdevs Yöreoğlu'nu ise Hande Ataizi canlandırıyor.

BİHTER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Farah Zeynep Abdullah - Bihter

Boran Kuzum - Behlül

Osman Sonant - Adnan Bey

Hande Ataizi - Firdevs Hanım

Helin Kandemir - Nihal

Nezaket Erden - Peyker

Lorin Menhart - Beşir

Mertcan Tekin - Nihat

Mert İnce - Bülent

Ebru Özkan - Matmazel

Tilbe Saran - Arsen Hala

BİHTER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bihter filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.6 olarak belirlendi.


Etiketler: #Bihter #konusu nedir? #Aşk-ı Memnu

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