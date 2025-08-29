Creed 3: Efsane Devam Ediyor filminin yönetmen koluğunda Michael B. Jordan oturuyor. Filmin senaristliğini Keenan Coogler ve Zach Baylin üstleniyor. Peki, Creed 3: Efsane Devam Ediyor filminin konusu ne? Creed 3: Efsane Devam Ediyor filminin oyuncuları kim?
CREED 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, Adonis Creed'in arasının açıldığı çocukluk arkadaşı Damian'ın ringlere geri dönüşü sonrası ikilinin birbirine karşı verdiği mücadeleyi konu ediniyor.
CREED 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Michael B. Jordan
Tessa Thompson
Jonathan Majors
Florian Munteanu
Wood Harris
Phylicia Rashad
Mila Davis-Kent
Tony Bellew
CREED 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Creed 3: Efsane Devam Ediyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.