Creed 3: Efsane Devam Ediyor filminin yönetmen koluğunda Michael B. Jordan oturuyor. Filmin senaristliğini Keenan Coogler ve Zach Baylin üstleniyor. Peki, Creed 3: Efsane Devam Ediyor filminin konusu ne? Creed 3: Efsane Devam Ediyor filminin oyuncuları kim?

CREED 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, Adonis Creed'in arasının açıldığı çocukluk arkadaşı Damian'ın ringlere geri dönüşü sonrası ikilinin birbirine karşı verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

CREED 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Michael B. Jordan

Tessa Thompson

Jonathan Majors

Florian Munteanu

Wood Harris

Phylicia Rashad

Mila Davis-Kent

Tony Bellew

CREED 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Creed 3: Efsane Devam Ediyor filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.