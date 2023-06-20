Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:08

Güncelleme: 20.06.2023 - 12:08

Creed: Efsanenin Doğuşu filminin yönetmen koltuğunda Ryan Coogler otururken filmin senaryosunu Ryan Coogler ve Aaron Covington kaleme aldı. Dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı film 2016 yılında vizyona girdi. Peki, Creed: Efsanenin Doğuşu filmi konusu nedir? Creed: Efsanenin Doğuşu filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kimsesiz Adonis bir yetimhanede günlerini geçiren, aslında iyi bir çocuk olmasına rağmen kavgacılığı ile tanınan bir yetimdir. Bir gün babasını tanıdığını söyleyen bir kadın onu ziyarete gelir ve kendisini yetimhaneden çıkartmak istediğini söyler. Babasının resmi nikahlı ama artık dul eşi olan bu kadın Mary Anne Creed'dir; Adonis'in babası ise efsanevi boksör Apollo Creed'den başkası değildir! Üvey annesinin himayesinde gayet iyi bir yaşama kavuşan Adonis, önündeki tüm iyi yaşam fırsatlarına rağmen tek bir arzu ile yanıp tutuşmaktadır; babası gibi boksör olmak! Kendisine karşı gelenlere inat babasının en yakın arkadaşı ve rakibi olan Rocky Balboa'nın kapısını çalar.

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Michael B. Jordan - Adonis Johnson

Sylvester Stallone - Rocky Balboa

Tessa Thompson - Bianca

Phylicia Rashad - Mary Anne Creed

Wood Harris - Tony 'Little Duke' Burton

Tony Bellew - 'Pretty' Ricky Coman

Ritchie Coster - Pete Sporino

Graham McTavish - Tommy Holiday

Andre Ward - Danny 'Stuntman' Wheeler

Maria Breyman - Ricky's Friend

Stephanie Damiano - Ring Girl

Mark Rhino Smith - Conlan's Buddy

Alex Henderson - Young Adonis

Hans Marrero - Flores

Mauricio Ovalle - Flores Trainer

CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ IMDb KAÇTIR?

Creed: Efsanenin Doğuşu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.