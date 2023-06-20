Creed: Efsanenin Doğuşu filmi konusu nedir? Creed: Efsanenin Doğuşu filmi oyuncuları kimler?
Creed: Efsanenin Doğuşu filmi Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, Creed: Efsanenin Doğuşu filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Creed: Efsanenin Doğuşu filmi konusu nedir? Creed: Efsanenin Doğuşu filmi oyuncuları kimler?
Creed: Efsanenin Doğuşu filminin yönetmen koltuğunda Ryan Coogler otururken filmin senaryosunu Ryan Coogler ve Aaron Covington kaleme aldı. Dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı film 2016 yılında vizyona girdi. Peki, Creed: Efsanenin Doğuşu filmi konusu nedir? Creed: Efsanenin Doğuşu filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Kimsesiz Adonis bir yetimhanede günlerini geçiren, aslında iyi bir çocuk olmasına rağmen kavgacılığı ile tanınan bir yetimdir. Bir gün babasını tanıdığını söyleyen bir kadın onu ziyarete gelir ve kendisini yetimhaneden çıkartmak istediğini söyler. Babasının resmi nikahlı ama artık dul eşi olan bu kadın Mary Anne Creed'dir; Adonis'in babası ise efsanevi boksör Apollo Creed'den başkası değildir! Üvey annesinin himayesinde gayet iyi bir yaşama kavuşan Adonis, önündeki tüm iyi yaşam fırsatlarına rağmen tek bir arzu ile yanıp tutuşmaktadır; babası gibi boksör olmak! Kendisine karşı gelenlere inat babasının en yakın arkadaşı ve rakibi olan Rocky Balboa'nın kapısını çalar.
CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Michael B. Jordan - Adonis Johnson
Sylvester Stallone - Rocky Balboa
Tessa Thompson - Bianca
Phylicia Rashad - Mary Anne Creed
Wood Harris - Tony 'Little Duke' Burton
Tony Bellew - 'Pretty' Ricky Coman
Ritchie Coster - Pete Sporino
Graham McTavish - Tommy Holiday
Andre Ward - Danny 'Stuntman' Wheeler
Maria Breyman - Ricky's Friend
Stephanie Damiano - Ring Girl
Mark Rhino Smith - Conlan's Buddy
Alex Henderson - Young Adonis
Hans Marrero - Flores
Mauricio Ovalle - Flores Trainer
CREED: EFSANENİN DOĞUŞU FİLMİ IMDb KAÇTIR?
Creed: Efsanenin Doğuşu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlenmiştir.
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