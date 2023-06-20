Delisin filmi konusu nedir? Delisin filmi oyuncuları kimler? Delisin filmi nerede çekildi?
Delisin filmi Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden biri olan Delisin filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Delisin filmi konusu nedir? Delisin filmi oyuncuları kimler? Delisin filmi nerede çekildi?
Delisin, Ergin Orbey'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği 1975 yapımı Türk filmidir. Delisin filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Delisin filmi konusu nedir? Delisin filmi oyuncuları kimler? Delisin filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...
DELİSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yunus Bey evlerinde hizmetçilik yapan genç kızla evlenince kardeşleri tarafından dışlanır. Bu arada beş kardeşin babaları ölür ve tüm mirası Yunusa bırakır. Yunus da ölünce mirasını, İstanbulda doğup büyüyen oğlu Ferite bırakır ve paraları bir şemsiyenin içine saklar. Ferit paraları bulursa hayatı kurtulacaktır. Türk Sinemasının bir dönem oldukça ilgi gören duygusal komedilerinden Delisin Tarık Akan ve Necla Nazırın yıldızının iyice parladığı yıllarda çevirdiği başarılı salon komedilerinden.
DELİSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
1975 senesinde çekilmiş olan Delisin filmi, Çanakkale'nin doğusunda bulunan Yenice ilçesinde çekildi. Filmde adı geçen Alembeyendi, Yenice'nin köylerinden biridir.
DELİSİN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Tarık Akan - Ferit
Necla Nazır - Alev
Hulusi Kentmen - Mümtaz
Adile Naşit - Didar
Ali Şen - Ziya
İhsan Yüce - Rıza
Nubar Terziyan - Zahireci Yunus
Talat Gözbak - Ferit`in amcası
Danyal Topatan - Berber Hasan
Kemal Çapraz - Banka Müdürü
Zeki Alpan - Tapu Müdürü
İlhan Hemşeri - İlyas
Nevzat Okçugil - Ziya'nın Eşi
Sabahat Işık - İlyas'ın Eşi
Leman Akçatepe - Öğretmen
Bilgen Bengü - Öğrenci
Giray Alpan - Otobüs şoförü
DELİSİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Delisin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.
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