Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:24

Güncelleme: 20.06.2023 - 11:24

Delisin, Ergin Orbey'in senaryosunu yazdığı ve yönettiği 1975 yapımı Türk filmidir. Delisin filminin konusu, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Delisin filmi konusu nedir? Delisin filmi oyuncuları kimler? Delisin filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

DELİSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yunus Bey evlerinde hizmetçilik yapan genç kızla evlenince kardeşleri tarafından dışlanır. Bu arada beş kardeşin babaları ölür ve tüm mirası Yunusa bırakır. Yunus da ölünce mirasını, İstanbulda doğup büyüyen oğlu Ferite bırakır ve paraları bir şemsiyenin içine saklar. Ferit paraları bulursa hayatı kurtulacaktır. Türk Sinemasının bir dönem oldukça ilgi gören duygusal komedilerinden Delisin Tarık Akan ve Necla Nazırın yıldızının iyice parladığı yıllarda çevirdiği başarılı salon komedilerinden.

DELİSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1975 senesinde çekilmiş olan Delisin filmi, Çanakkale'nin doğusunda bulunan Yenice ilçesinde çekildi. Filmde adı geçen Alembeyendi, Yenice'nin köylerinden biridir.

DELİSİN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tarık Akan - Ferit

Necla Nazır - Alev

Hulusi Kentmen - Mümtaz

Adile Naşit - Didar

Ali Şen - Ziya

İhsan Yüce - Rıza

Nubar Terziyan - Zahireci Yunus

Talat Gözbak - Ferit`in amcası

Danyal Topatan - Berber Hasan

Kemal Çapraz - Banka Müdürü

Zeki Alpan - Tapu Müdürü

İlhan Hemşeri - İlyas

Nevzat Okçugil - Ziya'nın Eşi

Sabahat Işık - İlyas'ın Eşi

Leman Akçatepe - Öğretmen

Bilgen Bengü - Öğrenci

Giray Alpan - Otobüs şoförü

DELİSİN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Delisin filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlenmiştir.