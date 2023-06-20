Yayınlanma: 20.06.2023 - 11:34

Güncelleme: 20.06.2023 - 11:34

Resimdeki Sevgili filminin yönetmenliğini Güzide Balcı ve Mehtap Köroğlu üstlendi. Resimdeki Sevgili filminin senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli ve Feraye Şahin kaleme aldı. Peki, Resimdeki Sevgili filmi konusu nedir? Resimdeki Sevgili filmi oyuncuları kimler? Resimdeki Sevgili filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

RESİMDEKİ SEVGİLİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ünlü bir cerrah olan Engin'in, eşi Rüya ile birlikte mutlu bir hayatı vardır. Ancak uğradıkları saldırı sonucu hayatları kabusa döner. Rüya ile birlikte saldırya uğrayan Engin, ne kadar çabalasa da eşini kurtarmayı başaramaz. Rüya'nın kanlar içerisinde Engin'in kollarında ölmesi, Engin'de büyük bir travmaya neden olur. Yaşanan bu acı olay sonrasında Engin'i artık kan tutmaya başlar. Mesleğini icra edemez hale gelmesi ve yavaş yavaş tüm çevresini kaybetmesi, Engin'in depresyona sürüklenmesine neden olur. İnzivaya çekilen Engin'in artık hayattan hiçbir beklentisi kalmamıştır. Ancak Süreyya adında bir kadınla tanışması her şeyin değişmesine neden olur. Birbirinden inatçı olan Engin ve Süreyya, birlikte zaman geçirdikçe aralarında yakınlık oluşmaya başlar. Ancak bir süre sonra Engin, en büyük korkusu ile yüzleşmek zorunda kalır.

RESİMDEKİ SEVGİLİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sarp Levendoğlu

Sezin Akbaşoğulları

Güler Ökten

Nur Sürer

Görkem Şarkan

Lara Aysal

Volkan Ünal

Şeyda Şaşmaz

Uğur Karabulut

İpek Türktan

RESİMDEKİ SEVGİLİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Resimdeki Sevgili filminin IMDb puanı 10 üzerinde 7.9 olarak belirlendi.