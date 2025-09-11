Cumhuriyet Gazetesi Logo
D.I.S.C.O filminin konusu ne? D.I.S.C.O filmi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

11.09.2025 11:07:00
Haber Merkezi
Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ı buluşturan D.I.S.C.O filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, D.I.S.C.O filminin konusu ne? D.I.S.C.O filmi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

D.I.S.C.O filmi Giray Altınok ve Kerem Özdoğan ikilisini yeniden buluşturmaya hazırlanıyor. Filmin nerede ve ne zaman yayımlanacağı ise merak ediliyor. Peki, D.I.S.C.O filminin konusu ne? D.I.S.C.O filmi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

D.I.S.C.O FİLMİNİN KONUSU NE?

D.I.S.C.O filminin konusu henüz açıklanmadı.

D.I.S.C.O FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Giray Altınok

Kerem Özdoğan

Özge Özacar

Yıldız Çağrı Atiksoy

Şükrü Özyıldız

Devrim Yakut

İrem Sak

Saygın Soysal

Cosimo Fusco

D.I.S.C.O FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

D.I.S.C.O isimli film, 1 Ocak 2026'dan itibaren sinemalarda seyirciyle buluşacak.

