Daha 17 dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Daha 17 dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Daha 17 dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Daha 17 dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DAHA 17 DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Aras kardeşine kavuşmak için gittiği adreste karşısında Teoman’ı bulmuştur. Teoman Aras’ın geçmişine dair onu şaşırtacak bilgilere sahiptir. Aras ve Teoman arasında yoğun duygusal anlar yaşanacak, yaşananlar ikisinde de iz bırakacaktır. Diğer yandan Aras Bodrum’da kaçak konumdadır. Buradan gitmeden önce kendisine mesajları atıp kardeşini vereceğini söyleyen adama ulaşması gerekmektedir. Adama ulaşamadığı gibi Bodrum’da alanı ve zamanı daralır. Aras’ın orada kalabilmesi için Leyla ailesine karşı bir kumar oynayacaktır. Ancak bu kumar sonunda Leyla’nın bir bedel ödemesini gerektirecektir.

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Aras ve Teoman’ın içinde bulunduğu tekne denizin ortasında yanmaya başlamış, Teoman’ın gözleri kapanırken bir anıyı hatırlar gibi olmuştur. Bu anı onu sonrasında sorular sormaya itecektir. Aras ise yanan teknede kaldığı yetmezmiş gibi Şebnem’in şikayetçi olmasıyla gözaltına alınacak, onu oradan sürpriz bir isim kurtaracaktır. Sonrasında Aras, Teoman’daki gazetenin peşine düşecektir. Sürdüğü iz neticesinde kardeşine bir adım daha yaklaşırken Teoman ise “Senden önce kardeşini bulacağım” sözüyle çıktığı bu yolda geçmişini sorgular bir halde bulacaktır kendisini...

DAHA 17 DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Daha 17 dizisinin 4. bölümü 21 Haziran Pazar akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.