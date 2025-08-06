Daha Çılgın Cuma (Freakier Friday) filminin konusu ne? Daha Çılgın Cuma filminin oyuncuları kim?

Daha Çılgın Cuma filminin yönetmen koltuğunda Nisha Ganatra oturuyor. Filmin senaristliğini Jordan Weiss üstleniyor. Peki, Daha Çılgın Cuma filminin konusu ne? Daha Çılgın Cuma filminin oyuncuları kim?

DAHA ÇILGIN CUMA FİLMİNİN KONUSU NE?

Daha Çılgın Cuma, bir kez daha beklenmedik bir dönüşümle karşı karşıya kalan Tess ve Anna'nın hikayesini konu ediyor. Anna ve annesi Tess, sihirli bir fal kurabiyesi sayesinde geçici olarak bedenlerini değiştirdikten yıllar sonra, stres tekrar kapıdadır. Artık yetişkin bir kadın olan Anna'nın, Harper adında bir kızı vardır ve nişanlısı Eric ile evlenmeyi planlamaktadır. Ancak herkes yaklaşan evlilik planından pek de mutlu değildir. Harper ile Eric'in aynı yaştaki kızı Lily birbirlerine tahammül edememektedir. Ancak, sihirli bir olay beklenmedik bir beden değişimine yol açar ve bu sefer etkilenen sadece Anna ve Harper değildir! Anna'nın annesi Tess de bu kaosa kapılır ve aniden Lily ile bedenlerini değiştirir. Herkes bu çılgın durumla başa çıkmaya çalışırken, bir başka sürpriz heyecana neden olur: Anna'nın eski lise aşkı Jake aniden yeniden ortaya çıkar.

DAHA ÇILGIN CUMA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jamie Lee Curtis

Lindsay Lohan

Julia Butters

Manny Jacinto

Sophia Hammons

Chad Michael Murray

Stephen Tobolowsky

Mark Harmon

Christina Vidal

Haley Hudson

Rosalind Chao

Lucille Soong

Jordan E. Cooper

Vanessa Bayer

Maitreyi Ramakrishnan