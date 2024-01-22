Yayınlanma: 22.01.2024 - 11:56

Güncelleme: 22.01.2024 - 11:56

Yönetmenliğini Zeki Ökten, senaryosunu Umur Bugay yazan Davacı filmin nerede çekildiği merak konusu oldu. Davacı filmi kısa sürede trendelere girmeyi başardı. Peki, Davacı filmi konusu nedir? Davacı filmi oyuncuları kimler? Davacı filmi nerede çekildi?

DAVACI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde, bir köyde yaşayan iki komşunun aralarındaki dava ve süregeçen 7 yıl anlatılmaktadır. Yargı düzenine bir eleştiridir. Bir bakıma adalet kapısına gidip adalet ararken bir daha düşünmenize neden oluyor.

Filmin yönetmenliğini Zeki Ökten yapmış, senaryosunu Umur Bugay yazmıştır. Cenap Güven'in 'Bir Mahkeme Öyküsü' isimli kitabından sinemaya uyarlanmıştır. İlk gösterim Ocak 1987'de yapılmıştır. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çekilmiştir. Film Demet Akbağ'ın İlk Filmidir.

DAVACI FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal - Yunus

Savaş Yurttaş - Ahmet

Güzin Özipek - Hatice

Serra Yılmaz - Ahmet`in karısı

Necati Bilgiç - Dursun

Bahri Selin - Yunus`un babası (ses. Türker Tekin)

Gülümser Gülhan - Nazlı

Demet Akbağ - Dursun`un karısı

Erkan Can - Seyyar Satıcı

Yavuzer Çetinkaya - Köfteci

Ali Cağaloğlu - Hakim (ses. Ersan Uysal)

Meltem Savcı - Muhabir

Banu Sengelli

Dursun Ali Sarıoğlu - Muhtar (ses. Sadettin Erbil)

Yaşar Güner - Mübaşir

Selahattin Fırat- Arzuhalci

Yalçın Güzelce - Avukat

Erol Özkök - Avukat Rıfat

Kemal Kocatürk

Serhat Özcan - Seyyar Satıcı

DAVACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Davacı filmi, İznik Sansarak köyünde çekilmiştir.