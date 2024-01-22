Davacı filmi konusu nedir? Davacı filmi oyuncuları kimler? Davacı filmi nerede çekildi?
Yargı düzenini eleştiren Davacı filminin konusu ve nerede çekildiği internette araştırılmaya başlandı. Yurttaşlar, Davacı filminin oyuncularını da merak etti. Peki, Davacı filmi konusu nedir? Davacı filmi oyuncuları kimler? Davacı filmi nerede çekildi?
Yönetmenliğini Zeki Ökten, senaryosunu Umur Bugay yazan Davacı filmin nerede çekildiği merak konusu oldu. Davacı filmi kısa sürede trendelere girmeyi başardı. Peki, Davacı filmi konusu nedir? Davacı filmi oyuncuları kimler? Davacı filmi nerede çekildi?
DAVACI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmde, bir köyde yaşayan iki komşunun aralarındaki dava ve süregeçen 7 yıl anlatılmaktadır. Yargı düzenine bir eleştiridir. Bir bakıma adalet kapısına gidip adalet ararken bir daha düşünmenize neden oluyor.
Filmin yönetmenliğini Zeki Ökten yapmış, senaryosunu Umur Bugay yazmıştır. Cenap Güven'in 'Bir Mahkeme Öyküsü' isimli kitabından sinemaya uyarlanmıştır. İlk gösterim Ocak 1987'de yapılmıştır. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çekilmiştir. Film Demet Akbağ'ın İlk Filmidir.
DAVACI FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Kemal Sunal - Yunus
Savaş Yurttaş - Ahmet
Güzin Özipek - Hatice
Serra Yılmaz - Ahmet`in karısı
Necati Bilgiç - Dursun
Bahri Selin - Yunus`un babası (ses. Türker Tekin)
Gülümser Gülhan - Nazlı
Demet Akbağ - Dursun`un karısı
Erkan Can - Seyyar Satıcı
Yavuzer Çetinkaya - Köfteci
Ali Cağaloğlu - Hakim (ses. Ersan Uysal)
Meltem Savcı - Muhabir
Banu Sengelli
Dursun Ali Sarıoğlu - Muhtar (ses. Sadettin Erbil)
Yaşar Güner - Mübaşir
Selahattin Fırat- Arzuhalci
Yalçın Güzelce - Avukat
Erol Özkök - Avukat Rıfat
Kemal Kocatürk
Serhat Özcan - Seyyar Satıcı
DAVACI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Davacı filmi, İznik Sansarak köyünde çekilmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Pavyon dansı'yla gündemdeydi, aldığı ücret öğrenildi!
- 'Gaye Erkan' krizinin perde arkası...
- 'Çoğunluk' vurgusu yaptı
- ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- Genç kaymakamlar rahatsız
- Marmara'daki 'deprem' riski için harekete geçiliyor
- Hafize Gaye Erkan hakkında çarpıcı iddia!
- 'Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum...'
- Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' yanıtı