Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:37

Güncelleme: 22.01.2024 - 09:37

İnanılmaz Örümcek Adam filminin yönetmen koltuğuda Marc Webb oturuyor. Filmin senaristliğini Stan Lee, James Vanderbilt ve Gary Ross üstleniyor. Peki, İnanılmaz Örümcek Adam filminin konusu ne? İnanılmaz Örümcek Adam filminin oyuncuları kim?

İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN KONUSU NE?

Peter Parker gerçek ailesi tarafından terk edilmiş dayısı ve yengesinin büyüttüğü dahası sosyal hayatta zayıf karakterli, lise çağında bir gençtir. Her ergenin yaşadığı "ben kimim?, nereye aitim?" sorunları daha derin sormaktadır. Bir yandan da Gwen Stacy'ye kör kütük aşıktır. Bir gün babasına ait bir çanta bulan Parker, anne ve babasının ortadan kaybolmasının ardındaki sırları çözmeye karar verir. Karşısına Oscorp şirketi ve babasının eski ortağı olan Dr. Curt Connor’ın laboratuvarı çıkar. Artık hiçbir şey Peter Parker eskisi gibi olmayacaktır...

İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Andrew Garfield

Emma Stone

Denis Leary

Sally Field

Martin Sheen

Irfan Khan

Chris Zylka

Stan Lee

Rhys Ifans

Embeth Davidtz

Michael Barra

Skyler Gisondo

İNANILMAZ ÖRÜMCEK ADAM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İnanılmaz Örümcek Adam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.9 olarak belirlendi.