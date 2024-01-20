Yayınlanma: 20.01.2024 - 18:52

Güncelleme: 20.01.2024 - 18:52

Zafere Hücum filminin yönetmen koltuğunda Ron Howard oturuyor. Filmin senaristliğini Peter Morgan üstleniyor. Peki, Zafere Hücum filminin konusu ne? Zafere Hücum filminin oyuncuları kim?

ZAFERE HÜCUM FİLMİNİN KONUSU NE?

Rush Grand Prix yarış pistindeki çekişmeleri, bu iki sıra dışı karakter arasındaki farkı özetliyor. Formula 1 yarışlarının ihtişamlı döneminde geçen Rush dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük rakiplerin ikisinin heyecan verici gerçek hikayesini anlatıyor. Özel hayatlarına da dahil olduğumuz filmde iki yarışçının zafere ulaşmak için bir kısa yolun bulunmadığı ve asla hataların asla düzeltilemediği bir ortamda fiziksel ve psikolojik dayanıklılık sınırlarını nasıl zorladığı gösteriliyor.

ZAFERE HÜCUM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chris Hemsworth

Daniel Brühl

Olivia Wilde

Alexandra Maria Lara

Natalie Dormer

Lee Craven

Christian McKay

Pierfrancesco Favino

Jamie Sives

Rebecca Ferdinando

Joséphine de La Baume

Santi Scinelli

Lee Asquith-Coe

Tom Wlaschiha

Julian Seager

Nathanjohn Carter

Ilario Calvo

Pete Meads

ZAFERE HÜCUM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zafere Hücum filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlendi.