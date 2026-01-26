David Copperfield'ın Çok Kişisel Hikayesi filminin yönetmen koltuğunda Armando Iannucci oturuyor. Filmin senaristliğini Armando Iannucci ve Simon Blackwell üstleniyor. Peki, David Copperfield'ın Çok Kişisel Hikayesi filminin konusu ne? David Copperfield'ın Çok Kişisel Hikayesi filminin oyuncuları kim?

DAVID COPPERFIELD'IN ÇOK KİŞİSEL HİKAYESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Charles Dickens’ın aynı isimli başyapıtından uyarlanan, başrollerini Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton ve Gwendoline Christie’nin paylaştığı, zamana yenik düşmeyen bir hikaye. Kahramanımız David Copperfield karmakarışık bir dünyada kendi yerini bulmaya çalışırken başına gelmedik kalmıyor. Mutsuz çocukluğunun ardından, hikaye anlatıcılığı ve yazarlıktaki yeteneğini keşfeden David’in yolculuğu, şamatalı ve trajik ama her zaman hayat dolu ve renkli bir serüvene dönüşüyor.

DAVID COPPERFIELD'IN ÇOK KİŞİSEL HİKAYESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dev Patel

Peter Capaldi

Hugh Laurie

Tilda Swinton

Ben Whishaw

Gwendoline Christie

Morfydd Clark

Benedict Wong

DAVID COPPERFIELD'IN ÇOK KİŞİSEL HİKAYESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

David Copperfield'ın Çok Kişisel Hikayesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.