Yayınlanma: 16.04.2025 - 22:44

Güncelleme: 16.04.2025 - 22:44

Day Drinker filminin yönetmenliğini Marc Webb üstleniyor. Peki, Day Drinker filminin konusu ne, filminin oyuncuları kim? Day Drinker filmi ne zaman vizyona girecek?

DAY DRINKER FİLMİNİN KONUSU NE?

“Day Drinker”, özel bir yatta barmenlik yapan genç bir kadının (Cline), gizemli bir yolcuyla (Depp) tanışmasıyla gelişen olayları konu alıyor. İkilinin yolları, karanlık bir suç figürüyle (Cruz) kesişince işler hızla karmaşık bir hal alır.

DAY DRINKER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Johnny Depp ve Penélope Cruz filmin başrolünde yer alacak.

DAY DRINKER FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Day Drinker filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde İspanya'da başladı. Filmin vizyon tarihi ise henüz belli olmadı.