Yayınlanma: 16.04.2025 - 19:30

Güncelleme: 16.04.2025 - 19:30

Güneşe Karşı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Brian Falk üstleniyor. Peki, Güneşe Karşı filminin konusu ne? Güneşe Karşı filminin oyuncuları kim?

GÜNEŞE KARŞI FİLMİNİN KONUSU NE?

2. Dünya Savaşı'nda Pasifik'te bir görev için çarpışan 3 torpido bombardıman pilotu, yaptıkları kazanın ardından 5 metrekarelik bir botun üzerinde ve kocaman okyanusta mahsur kalır. Hayatta kalabilmek için sabra ve birbirlerine güvenmeye ihtiyaçları vardır.

GÜNEŞE KARŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Felton

Jake Abel

Garret Dillahunt

Nadia Parra

GÜNEŞE KARŞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Güneşe Karşı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.