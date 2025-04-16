Uzun Zaman Önce filminin konusu ne? Uzun Zaman Önce filminin oyuncuları kim?

Uzun Zaman Önce filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun Zaman Önce filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Uzun Zaman Önce filminin konusu ne? Uzun Zaman Önce filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Uzun Zaman Önce filminin konusu ne? Uzun Zaman Önce filminin oyuncuları kim?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 18:14

Uzun Zaman Önce filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cihan Sağlam üstleniyor. Peki, Uzun Zaman Önce filminin konusu ne? Uzun Zaman Önce filminin oyuncuları kim? 

UZUN ZAMAN ÖNCE FİLMİNİN KONUSU NE?

Uzun Zaman Önce, bir cinayet işleten iki kardeşin hayatına odaklanıyor. Genç bir adam olan Ahmet',n, yaşadığı kasabada kuaför dükkanı işleten karısı Sevgi ile sıradan bir hayatı vardır. Çiftin evliliklerinin üzerinde bir süredir kara bulutlar dıolaşmaktadır. Ahmet, eşi ile arasındaki sorunun başka bir adamdan kaynaklandığını düşünmektedir. Karsının kendisini aldattığından şüphelenen Ahmet'in bu düşüncesi, kasabaya bir yabancının gelmesi ile iyice artar. Ahmet'in kardeşi olan Mehmet'in hayatı, bir gece yarısı köhne bir gaz istasyonunda bulunduğu sırada aldığı telefonla alt üst olur. Telefonun ucunda kardeşi Ahmet vardır ve kendisinden yardım istemektedir. Kardeşine yardım etmekten başka çaresi olmayan Mehmet, vakit kaybetmeden kardeşinin yanına gider. Bir araya gelen iki adam, kendilerini işledikleri cinayetin ortasında bulur.

UZUN ZAMAN ÖNCE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Onur Dikmen

Serdar Orçin

Reha Özcan

Nihan Okutucu

Ümit Çırak

Esra Bezen Bilgin

Zeynep Kaçar

Sevinç Erbulak

Sedat Kalkavan 

UZUN ZAMAN ÖNCE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Uzun Zaman Önce filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.7 olarak belirlendi.


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