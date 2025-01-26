Yayınlanma: 26.01.2025 - 19:38

Güncelleme: 26.01.2025 - 19:38

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez gibi isimleri buluşturan Deha dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman? Deha dizisinin son bölümünde ne oldu, yeni bölümünde ne olacak? İşte ayrıntılar...

DEHA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Deha dizisinin 17. bölümü 26 Ocak Pazar saat 20.00’de SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kuduz‘un Devran’ı bulmaya gelmesi ailesini şüphelendirirken Devran’ın gözdağı vermesi yeni bir düşmanın daha habercisi oluyor. Cesur’un “En büyük satılık sensin işte” sözleri Devran ile arasındaki kavganın sebebi olurken doktorun “Ameliyat olmazsan, altı aydan fazla yaşamazsın” uyarısı Devran’ın yeni bölümde yaşayacaklarına dair merak yaratıyor. Devran’ın hareketlerindeki değişim dikkatleri üzerine çekerken İmre, altı ay meselesini sorgulayıp Devran’ın bir şey sakladığını fark ediyor.

DEHA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Esme’ye yapılanlardan sonra büyük bir krize giren Devran’ın sağlığı tehdit altındadır ama İhsan’ın ona oynadığı oyunun intikamını almaktan vazgeçmez. Hem kendi hem de Sofi’nin intikamını almak için polisle işbirliği yapar. Bu işbirliği polis teşkilatının ona büyük bir teklifle gitmesine neden olur. Üniversiteye yeni dönmüşken çünkü hem Ferman’ın hem de Yaman’ın İskender’in tuzağına düşüp üstüne kalan borçları nedeniyle bu teklifi kabul eder. Çünkü artık Devran için zaman kısıtlıdır ve dönmenin imkansız olduğu bir yola girmesi gerekmektedir.