Eylül Ersöz kim, kaç yaşında, nereli? Deha dizisinin Ceylan'ı Eylül Ersöz hangi dizi ve filmlerde oynadı?

SHOW TV'de izleyicisiyle buluşan Deha dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Eylül Ersöz'ün yaşamı merak edildi. Peki, Eylül Ersöz kim, kaç yaşında, nereli? Deha dizisinin Ceylan'ı Eylül Ersöz hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Eylül Ersöz kim, kaç yaşında, nereli? Deha dizisinin Ceylan'ı Eylül Ersöz hangi dizi ve filmlerde oynadı?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2024 - 22:31

Eylül Ersöz Deha dizisinde Devran'ın kardeşi olan Ceylan karakterine hayat veriyor. Peki, Eylül Ersöz kim, kaç yaşında, nereli? Deha dizisinin Ceylan'ı Eylül Ersöz hangi dizi ve filmlerde oynadı? 

EYLÜL ERSÖZ KİMDİR?

Eylül Ersöz 6 Eylül 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Adıgüzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Lise eğitiminin ardında oyunculuk eğitimi almıştır. İlk dizi deneyimi "Gülperi" dizisinde oynadığı Zeliha karakteri ile olmuştur.

EYLÜL ERSÖZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Gülperi

Ben Bu Boşluğu Nasıl

Yürek Çıkmazı

Ada Masalı


Etiketler: #Deha #kimdir? #eylül ersöz

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