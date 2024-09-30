Yayınlanma: 30.09.2024 - 09:41

Güncelleme: 30.09.2024 - 09:41

Deha dizisi dün akşam izleyicilerle buluştu. Deha dizisinin ilk bölümü ardından Boran karakterinin ölüo ölmediği merak ediliyor. Peki, Deha dizisinde Boran öldü mü? Çağan Efe Ak Deha dizisinden ayrıldı mı?

DEHA DİZİSİNDE BORAN ÖLDÜ MÜ?

Deha'nın 1. Bölümünde; Ailesine veda edip yola çıkan Devran, Boran'ı aramak için geri döndü. İskender'in evine gelip Boran'ı aradığı sırada acı bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Kardeşi Boran, vurulmuş bir şekilde yerde yatıyordu. Devran, Boran'ın vurulmasıyla yıkıldı. Çağan Efe Ak'ın hayat verdiği Boran karakterinin akıbeti 29 Eylül tarihli bölümde netleşecek.

ÇAĞAN EFE AK KİMDİR?

Çağan Efe Ak 6 Haziran 2007 İstanbul doğumlu İlk defa reklam filmleri ile kamera karşısına geçen Çağan Efe Ak daha sonra Bir Gün Bir Çocuk filminde ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde rol aldı. Ardından Güldüy Güldüy Show Çocuk'ta ve çeşitli filmlerde rol alan Çağan Efe Ak, aynı zamanda seslendirme de yapmıştır. Son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Tozkoparan İskender dizisinde başrolde oynadı.