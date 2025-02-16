Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Deha dizisinin yeni bölümü bugün mü?

Yayınlanma: 16.02.2025 - 18:15

Güncelleme: 16.02.2025 - 18:15

Deha dizisinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Deha’nin başrollerini Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak paylaşıyor. Deha dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Yeni bölümde ne olacağı ve son bölümde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Deha dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Deha dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Deha dizisinin 20. bölümü 16 Şubat Pazar saat 20.00'de SHOW'da yayımlanacak.

DEHA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

İmre, Devran’ın yaşaması için çaba göstermesini ister. Cesur’un, İhsan’a verdiği fırsatla kendi özgürlüğünü mü yoksa oğlu Karga’nın hayatını mı seçeceği merak konusu olurken Devran’ın aksiyon dolu sahneleri merakı yükseltir. Devran İskender’le Cesur’un iş birliği yapıp onu alt etmeye çalıştıklarını öğrenir.

DEHA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Devran, Cesur’a karşı en büyük kozunu oynarken Cesur da hayatta kalmaya çalışmaktadır. Sofi’den öğrendiği büyük bir bilgiyle ipuçlarını takip eder ve hem Devran’ı hem de Kuduz’u köşeye sıkıştırır. Fakat Devran aynı zamanda Yıldırım’ın mekanını patlatmış olmanın karşılığını İskender’le öder. Bir yandan İmre’nin bir yandan Kuduz’un baskılarıyla yaptığı plan herkesi şaşırtırken aynı zamanda İskender’e de bir ders verir. Ama bütün bunlar Devran’ın Sofi’nin en büyük hayal kırıklığı olmasını engelleyemez.

DEHA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Alanında bir deha olan Devran'ın (Aras Bulut İynemli) yıllar sonra babasıyla (Uğur Polat) olan hesaplaşmasını konu almaktadır. Devran'ın hayatın kendisini sürüklediği olaylar nedeniyle zaman içinde yaşam tarzı değişecektir.

DEHA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Aras Bulut İynemli - Devran Karan

Uğur Polat - İskender Karan

Taner Ölmez - Cesur Karan

Onur Saylak - Ali Haydar (Sofi)

Melis Sezen - İmre Karan

Ahsen Eroğlu - Esme Ersöz