'En kötü dizi' seçilmişti: 'Esan Oğlan' Hadise'ye servet kazandırdı!
Hadise'nin başrolünde olduğu Esas Oğlan dizisi, beklentileri karşılayamayarak IMDb'de 2.1 puan aldı. Hadise'nin diziden kazancı ise dikkat çekti.
Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın başrolünde olduğu Esas Oğlan dizisinin fragmanı yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi uyandırmıştı.
Ancak, fragmanın fazla müstehcen bulunması nedeniyle TikTok tarafından kaldırılması, dizinin etrafında tartışmaların büyümesine neden olmuştu.
Her sahnesi olay yaratan dizi, ne yazık ki beklentileri karşılayamadı ve Esas Oğlan, IMDb'de 2.1 gibi düşük bir puan alarak dijital platform tarihinin en kötü ikinci dizisi olarak kayıtlara geçti.
Daha önce Sihirli Annem dizisinin yeniden çekilmesinde de benzer bir başarısızlık yaşanmıştı ve bu durum Hadise'nin oyunculuk performansına yönelik eleştirilerin artmasına yol açtı.
Dizinin çekimlerinin ardından Hadise, geçtiğimiz günlerde yönetmen Şenol Sönmez ile aşkını ilan etmişti.
Ayrıca ünlü ismin diziden aldığı ücret de gündem oldu. Hadise'nin, 8 bölümlük diziden tam 10 milyon TL kazandığı iddia edildi.
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