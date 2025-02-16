PuCCa'dan çok konuşulacak iddia: 'Kral Kaybederse' dizisinin Kenan Baran'ı gerçekte kim?

Yayınlanma: 16.02.2025 - 11:18

Güncelleme: 16.02.2025 - 11:40

Sosyal medya fenomeni PuCCa, Star TV'nin yeni dizisi "Kral Kaybederse"de Halit Ergenç'in canlandırdığı Kenan Baran karakterinin aslında kim olduğunu açıkladı.

PuCCa olarak tanınan Pınar Işık'ın, OGM'nin Star TV için yaptığı "Kral Kaybederse" dizisindeki Kenan Baran karakteri hakkında yaptığı açıklamalar izleyicileri şaşırttı.

Gerçek hayatta Kenan Baran'ın kim olduğunu öğrendiğini iddia eden PuCCa, takipçileriyle bu ilginç detayı paylaştı.

Yazar ve sosyal medya fenomeni, "PuCCa" Pınar Işık, 1,5 saatlik bir araştırmayla Kenan Baran'ın Orhan Gazi Vural isimli bir erkek olduğunu bulduğunu açıkladı.

Gülseren Budayıcığoğlu'nun kitabından uyarlanan dizide, Halit Ergenç'in canlandırdığı Kenan Baran'ın gerçek kimliği, diziyi izleyenler için önemli bir merak konusuydu ve PuCCa'nın bu paylaşımı, diziyle ilgili yeni bir heyecan dalgası yarattı.

MADEN MÜHENDİSİ ORHAN GAZİ VURAL

PuCCa mahlaslı Pınar Işık’ın iddiasına göre, Kenan Baran aslında Orhan Gazi Vural isimli bir maden mühendisi.

Orhan Gazi Vural

Işık'ın bu iddiası daha önce kitapla ilgili okumuş olduğu bir köşe yazısına dayanıyor ve çeşitli belgelerle detaylandırmasına bakılırsa, gerçek Kenan Baran olduğu iddia edilen Orhan Gazi Vural, Ses Dergisi'nin artist yarışmasına da katılmış.

1934 doğumlu olan Vural, ömrünün son günlerini huzurevinde geçirerek hayatını kaybetmiş. Bunun gibi detayların dizide yer bulup bulmayacağı ise merak konusu.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

İlk bölümü 11 Şubat Salı günü izleyicilerle buluşan "Kral Kaybederse"nin oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda ise Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor.

Senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in birlikte kaleme aldığı dizi, Kenan Baran'ı ve çalkantılı ilişkilerini takip ediyor.

Her kadının arzuladığı, karizma ve çekiciliğiyle dikkat çeken Kenan Baran, hem başarılı bir işadamı hem de gizli ilişkileri olan bir adamdır. Evliliği dışarıdan kusursuz gözükse de eşi Handan, Kenan’ın artan iş seyahatlerinden şüphelenmeye başlar.

Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir ve gerçeği öğrenmek için harekete geçer. Bu sırada maddi zorluklarla mücadele eden Fadi, üniversiteden bir arkadaşı sayesinde Kenan’ın mekânında iş bulur. Fadi, Kenan ile tanıştıktan sonra ona büyük bir hayranlık duyar ve Kenan’ı gözünde adeta bir kral tahtına oturtur.