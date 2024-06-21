Delibal filminin konusu ne? Delibal filminin oyuncuları kim?

Delibal filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Delibal filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Delibal filminin konusu ne? Delibal filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 17:24
Delibal filminin konusu ne? Delibal filminin oyuncuları kim?
Abone Ol google-news

Delibal filminin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Filmin senaristliğini Yıldırım Türker üstleniyor. Peki, Delibal filminin konusu ne? Delibal filminin oyuncuları kim? 

DELİBAL FİLMİNİN KONUSU NE?

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaştığı romantik filmde aynı üniversitede öğrenci olan Barış ve Füsun’un tutku dolu aşk hikayesine tanıklık edeceğiz. Filmin yönetmenliğini Ali Bilgin, senaristliğini ise Yıldırım Türker üstleniyor.

DELİBAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Çağatay Ulusoy

Leyla Lydia Tuğutlu

Nazan Kesal

Hüseyin Avni Danyal

Laçin Ceylan

Mustafa Avkıran

Defne Kayalar

Bahtiyar Engin

Zafer Akkoyun

DELİBAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Delibal filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.


Delibal haberleri Çağatay Ulusoy haberleri konusu nedir? haberleri

İlgili Haberler

Bi Küçük Eylül Meselesi filminin konusu ne? Bi Küçük Eylül Meselesi filminin oyuncuları kim?

Bi Küçük Eylül Meselesi filminin konusu ne? Bi Küçük Eylül Meselesi filminin oyuncuları kim?
Kartal Bir filminin konusu ne? Kartal Bir filminin oyuncuları kim?

Kartal Bir filminin konusu ne? Kartal Bir filminin oyuncuları kim?
Orman Çocuğu filminin konusu ne? Orman Çocuğu filminin oyuncuları kim?

Orman Çocuğu filminin konusu ne? Orman Çocuğu filminin oyuncuları kim?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler