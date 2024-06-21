Yayınlanma: 21.06.2024 - 17:24

Güncelleme: 21.06.2024 - 17:24

Delibal filminin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Filmin senaristliğini Yıldırım Türker üstleniyor. Peki, Delibal filminin konusu ne? Delibal filminin oyuncuları kim?

DELİBAL FİLMİNİN KONUSU NE?

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaştığı romantik filmde aynı üniversitede öğrenci olan Barış ve Füsun’un tutku dolu aşk hikayesine tanıklık edeceğiz. Filmin yönetmenliğini Ali Bilgin, senaristliğini ise Yıldırım Türker üstleniyor.

DELİBAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Çağatay Ulusoy

Leyla Lydia Tuğutlu

Nazan Kesal

Hüseyin Avni Danyal

Laçin Ceylan

Mustafa Avkıran

Defne Kayalar

Bahtiyar Engin

Zafer Akkoyun

DELİBAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Delibal filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.