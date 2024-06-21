Delibal filminin konusu ne? Delibal filminin oyuncuları kim?
Delibal filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Delibal filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Delibal filminin konusu ne? Delibal filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Delibal filminin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Filmin senaristliğini Yıldırım Türker üstleniyor. Peki, Delibal filminin konusu ne? Delibal filminin oyuncuları kim?
DELİBAL FİLMİNİN KONUSU NE?
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaştığı romantik filmde aynı üniversitede öğrenci olan Barış ve Füsun’un tutku dolu aşk hikayesine tanıklık edeceğiz. Filmin yönetmenliğini Ali Bilgin, senaristliğini ise Yıldırım Türker üstleniyor.
DELİBAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Çağatay Ulusoy
Leyla Lydia Tuğutlu
Nazan Kesal
Hüseyin Avni Danyal
Laçin Ceylan
Mustafa Avkıran
Defne Kayalar
Bahtiyar Engin
Zafer Akkoyun
DELİBAL FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Delibal filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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