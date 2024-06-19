Yayınlanma: 19.06.2024 - 11:28

Güncelleme: 19.06.2024 - 11:28

Kartal Bir filminin yönetmen koltuğunda Brian Clyde oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Henry Carter üstleniyor. Peki, Kartal Bir filminin konusu ne? Kartal Bir filminin oyuncuları kim?

KARTAL BİR FİLMİNİN KONUSU NE?

General Frank Lewis (Hauer) Filipinli isyancılarla birlikte saklanan teröristleri yakalamak için tartışmalı bir baskını yönetmektedir.Ancak , helikopter pilotu Kaptan Amy Jennings (Randle) ve onun ekibi düşman sınırında düşürülür ve böylece görevlerini tehlikeye atarlar.Onu kurtarmak için Lewis en iyi adamı olan Matt Daniels2ı (Dacascos) seçer.Tüm imkansızlıklara rağmen Daniels Jennings’i kurtarmak için düşman bölgenin derinliklerine ilerlerJennings gizli bir şarbon laboratuarında tutulmaktadır.Acaba Jennings’i zamanında bulup , biyolojik silahlar kullanılmadan önce onları yok edebilecekmidir.Kartal 1 operasyonu bitiğinde gerçek savaş başlar.

KARTAL BİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Rutger Hauer

Mark Dacascos

Theresa Randle

Joe Suba

Zach McGowan

Joe Fozzy

Rey Malonzo

Ricardo Cepeda

Joe Mari Avellana

Ronald Asinas

Robert Escutin

Jerry Corpuz

Reiven Bulado

Joel Giray

KARTAL BİR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kartal Bir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olrak belirlendi.