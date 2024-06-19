Kartal Bir filminin konusu ne? Kartal Bir filminin oyuncuları kim?
Kartal Bir filmi (The Hunt For Eagle One) televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kartal Bir filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Kartal Bir filminin konusu ne? Kartal Bir filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Kartal Bir filminin yönetmen koltuğunda Brian Clyde oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Henry Carter üstleniyor. Peki, Kartal Bir filminin konusu ne? Kartal Bir filminin oyuncuları kim?
KARTAL BİR FİLMİNİN KONUSU NE?
General Frank Lewis (Hauer) Filipinli isyancılarla birlikte saklanan teröristleri yakalamak için tartışmalı bir baskını yönetmektedir.Ancak , helikopter pilotu Kaptan Amy Jennings (Randle) ve onun ekibi düşman sınırında düşürülür ve böylece görevlerini tehlikeye atarlar.Onu kurtarmak için Lewis en iyi adamı olan Matt Daniels2ı (Dacascos) seçer.Tüm imkansızlıklara rağmen Daniels Jennings’i kurtarmak için düşman bölgenin derinliklerine ilerlerJennings gizli bir şarbon laboratuarında tutulmaktadır.Acaba Jennings’i zamanında bulup , biyolojik silahlar kullanılmadan önce onları yok edebilecekmidir.Kartal 1 operasyonu bitiğinde gerçek savaş başlar.
KARTAL BİR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Rutger Hauer
Mark Dacascos
Theresa Randle
Joe Suba
Zach McGowan
Joe Fozzy
Rey Malonzo
Ricardo Cepeda
Joe Mari Avellana
Ronald Asinas
Robert Escutin
Jerry Corpuz
Reiven Bulado
Joel Giray
KARTAL BİR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Kartal Bir filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.8 olrak belirlendi.
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