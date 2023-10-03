Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:55

Güncelleme: 03.10.2023 - 09:55

Deliha 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Gupse Özay üstleniyor. Peki, Deliha 2 filminin konusu ne? Deliha 2 filminin oyuncuları kim?

DELİHA 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır.

DELİHA 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gupse Özay

Eda Ece

Ali Çelik

Derya Alabora

Esin Eden

Hülya Duyar Fatma

Aksel Bonfil

Mert Öner

Fatih Özkan

Özlem Akınözü

Mehmet Er

Şeyma Gökşenli

Caner Alkaya

Ali Atlan

Hüseyin Elçi

Erol Serçe

Betal Özay

DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha 2 filmi Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde satın alınan çiftlikte çekildi

DELİHA 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Deliha 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.