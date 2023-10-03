Deliha 2 filminin konusu ne? Deliha 2 filminin oyuncuları kim?
Deliha 2 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Deliha 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Deliha 2 filminin konusu ne? Deliha 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Deliha 2 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Gupse Özay üstleniyor. Peki, Deliha 2 filminin konusu ne? Deliha 2 filminin oyuncuları kim?
DELİHA 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır.
DELİHA 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Gupse Özay
Eda Ece
Ali Çelik
Derya Alabora
Esin Eden
Hülya Duyar Fatma
Aksel Bonfil
Mert Öner
Fatih Özkan
Özlem Akınözü
Mehmet Er
Şeyma Gökşenli
Caner Alkaya
Ali Atlan
Hüseyin Elçi
Erol Serçe
Betal Özay
DELİHA 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Deliha 2 filmi Köyceğiz'e bağlı Döğüşbelen köyünde satın alınan çiftlikte çekildi
DELİHA 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Deliha 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.7 olarak belirlendi.
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