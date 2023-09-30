A Beautiful Day in the Neighborhood filminin konusu ne? A Beautiful Day in the Neighborhood filminin oyuncuları kim?

A Beautiful Day in the Neighborhood filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. A Beautiful Day in the Neighborhood filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, A Beautiful Day in the Neighborhood filminin konusu ne? A Beautiful Day in the Neighborhood filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2023 - 20:40
A Beautiful Day in the Neighborhood filminin konusu ne? A Beautiful Day in the Neighborhood filminin oyuncuları kim?
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A Beautiful Day in the Neighborhood filminin yönetmen koltuğunda Marielle Heller oturuyor. Filin senaristliğini ise Micah Fitzerman-Blue ve Noah Harpster üstleniyor. Peki, A Beautiful Day in the Neighborhood filminin konusu ne? A Beautiful Day in the Neighborhood filminin oyuncuları kim? 

A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD FİLMİNİN KONUSU NE?

Amerika’nın sevilen TV starı Fred Rogers ‘ın hayatını konu alan biyografik dram, bir erkeğin hayatında dostluğun önemini anlatıyor. Mr. Rogers’ı, iki Oscar ödüllü aktör Tom Hanks’in canlandırdığı film, Fred Rogers’ın gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor.

A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Hanks

Matthew Rhys

Enrico Colantoni

Chris Cooper

Sakina Jaffrey

Tammy Blanchard

Wendy Makkena

Maddie Corman

Kevin Johnson

Michael Masini

Noah Harpster

A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

A Beautiful Day in the Neighborhood filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.


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