A Beautiful Day in the Neighborhood filminin konusu ne? A Beautiful Day in the Neighborhood filminin oyuncuları kim?
A Beautiful Day in the Neighborhood filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. A Beautiful Day in the Neighborhood filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, A Beautiful Day in the Neighborhood filminin konusu ne? A Beautiful Day in the Neighborhood filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
A Beautiful Day in the Neighborhood filminin yönetmen koltuğunda Marielle Heller oturuyor. Filin senaristliğini ise Micah Fitzerman-Blue ve Noah Harpster üstleniyor. Peki, A Beautiful Day in the Neighborhood filminin konusu ne? A Beautiful Day in the Neighborhood filminin oyuncuları kim?
A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD FİLMİNİN KONUSU NE?
Amerika’nın sevilen TV starı Fred Rogers ‘ın hayatını konu alan biyografik dram, bir erkeğin hayatında dostluğun önemini anlatıyor. Mr. Rogers’ı, iki Oscar ödüllü aktör Tom Hanks’in canlandırdığı film, Fred Rogers’ın gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor.
A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Hanks
Matthew Rhys
Enrico Colantoni
Chris Cooper
Sakina Jaffrey
Tammy Blanchard
Wendy Makkena
Maddie Corman
Kevin Johnson
Michael Masini
Noah Harpster
A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
A Beautiful Day in the Neighborhood filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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