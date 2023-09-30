Yayınlanma: 30.09.2023 - 23:10

Güncelleme: 30.09.2023 - 23:10

Yeni Bir Başlangıç filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cameron Crowe üstleniyor. Peki, Yeni Bir Başlangıç filminin konusu ne? Yeni Bir Başlangıç filminin oyuncuları kim?

YENİ BİR BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

Jerry Maguire Uluslararası Spor İdaresi'nin (SMI) en üst temsilcisi olarak camianın tartışmasız lideridir. Jerry güzel nişanlısı Avery Bishop' a bağlıdır ve iyi bir ilişkileri vardır. Tek sorun Jerry'nin kendini otomatik pilota bağlamış olmasıdır. Arkadaşlığı iyidir, ancak cinsellikte kötüdür. Jerry SMI için yazdığı Düşündüklerimiz ve Söyleyemediklerimiz : İşimizin Geleceğidir. Sloganı yüzünden işler karışır ve işten çıkarılır. İşinden atılmış ama kendine güvenli ve kim olduğunun farkında olarak herşeye sıfırdan başlamak zorunda kalır.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise

Bonnie Hunt

Todd Louiso

Renée Zellweger

Cuba Gooding Jr.

Kelly Preston

Regina King

Jerry O'Connell

Jeremy Suarez

Mark Pellington

Jonathan Lipnicki

Benjamin Kimball Smith

Jared Jussim

Ingrid Beer

Alison Armitage

Glenn Frey

Dean Biasucci

YENİ BİR BAŞLANGIÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yeni Bir Başlangıç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.