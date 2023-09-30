Yeni Bir Başlangıç filminin konusu ne? Yeni Bir Başlangıç filminin oyuncuları kim?
Yeni Bir Başlangıç (Jerry Maguire) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni Bir Başlangıç filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yeni Bir Başlangıç filminin konusu ne? Yeni Bir Başlangıç filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yeni Bir Başlangıç filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Cameron Crowe üstleniyor. Peki, Yeni Bir Başlangıç filminin konusu ne? Yeni Bir Başlangıç filminin oyuncuları kim?
YENİ BİR BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NE?
Jerry Maguire Uluslararası Spor İdaresi'nin (SMI) en üst temsilcisi olarak camianın tartışmasız lideridir. Jerry güzel nişanlısı Avery Bishop' a bağlıdır ve iyi bir ilişkileri vardır. Tek sorun Jerry'nin kendini otomatik pilota bağlamış olmasıdır. Arkadaşlığı iyidir, ancak cinsellikte kötüdür. Jerry SMI için yazdığı Düşündüklerimiz ve Söyleyemediklerimiz : İşimizin Geleceğidir. Sloganı yüzünden işler karışır ve işten çıkarılır. İşinden atılmış ama kendine güvenli ve kim olduğunun farkında olarak herşeye sıfırdan başlamak zorunda kalır.
YENİ BİR BAŞLANGIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Cruise
Bonnie Hunt
Todd Louiso
Renée Zellweger
Cuba Gooding Jr.
Kelly Preston
Regina King
Jerry O'Connell
Jeremy Suarez
Mark Pellington
Jonathan Lipnicki
Benjamin Kimball Smith
Jared Jussim
Ingrid Beer
Alison Armitage
Glenn Frey
Dean Biasucci
YENİ BİR BAŞLANGIÇ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yeni Bir Başlangıç filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.
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