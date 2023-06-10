Denizin Şarkısı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Denizin Şarkısı filminin IMDb puanı kaç?
2014 yılında vizyona giren Denizin Şarkısı filmi televizyon izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Denizin Şarkısı filminin konusu nedir? Denizin Şarkısı filminin oyuncuları kim? Denizin Şarkısı filminin IMDb puanı kaç?
Denizin Şarkısı (Song Of The Sea), yönetmenliğini ve senaristliğini Tomm Moore’un üstlendiği, 2014 yapımlı bir çocuk filmidir.
DENİZİN ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
İrlandalı genç bir çocuk olan Ben ve fok balığına dönüşebilen küçük kız kardeşi Saoirse, perileri kurtarmak ve ruhlar dünyasını kurtarmak için bir maceraya atılır.
DENİZİN ŞARKISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
David Rawle
Brendan Gleeson
Fionnula Flanagan
Lisa Hannigan
Lucy O'Connell
Jon Kenny
Pat Shortt
Colm Ó Snodaigh
Liam Hourican
Kevin Swierszcz
DENİZİN ŞARKISI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Denizin Şarkısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.
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