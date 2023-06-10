Denizin Şarkısı filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Denizin Şarkısı filminin IMDb puanı kaç?

Yayınlanma: 10.06.2023 - 09:25

Güncelleme: 10.06.2023 - 09:25

Denizin Şarkısı (Song Of The Sea), yönetmenliğini ve senaristliğini Tomm Moore’un üstlendiği, 2014 yapımlı bir çocuk filmidir.

DENİZİN ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İrlandalı genç bir çocuk olan Ben ve fok balığına dönüşebilen küçük kız kardeşi Saoirse, perileri kurtarmak ve ruhlar dünyasını kurtarmak için bir maceraya atılır.

DENİZİN ŞARKISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

David Rawle

Brendan Gleeson

Fionnula Flanagan

Lisa Hannigan

Lucy O'Connell

Jon Kenny

Pat Shortt

Colm Ó Snodaigh

Liam Hourican

Kevin Swierszcz

DENİZİN ŞARKISI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Denizin Şarkısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.0 olarak belirlenmiştir.



